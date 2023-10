Jaltā sašauts bijušais Ukrainas parlamenta prokremliskās Reģionu partijas deputāts Oļegs Carevs

Jaltā noticis atentāta mēģinājums pret bijušo Ukrainas parlamenta deputātu no prokrieviski noskaņotās Reģionu partijas Oļegu Carevu. Par to ziņo viņa tuvinieki. Sociālās saziņas vietnes “Telegram” kanāla “Mash” autori no rīta, atsaucoties uz vietējiem iedzīvotājiem, rakstīja, ka no rīta pie Careva mājas atradušās vairākas operatīvo dienestu automašīnas.