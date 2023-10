Aptauja: Gandrīz pusei bērnu Latvijā nav pietiekama izpratne par naudas vērtību

Vecāku atbildes liecina, ka bērni no savas kabatas naudas veido arī uzkrājumus. Pirmsskolas vecuma bērni visbiežāk krāj rotaļlietām (47%). No septiņu gadu vecuma pieaug interese par tehniku - viedtālruņiem, datoriem, planšetēm, spēļu konsolēm un tamlīdzīgi, bet jaunieši no 16 gadu vecuma jau krāj transportlīdzeklim - velosipēdam, skrejritenim, skrituļdēlim, skrituļslidām. Savukārt, sasniedzot 20 gadu vecumu, biežāk tiek krāta nauda ceļojumiem un ekskursijām (26%).