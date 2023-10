Svētdien avārijās cietuši trīs cilvēki

Aizvadītajā diennaktī valstī kopumā reģistrēti 69 ceļu satiksmes negadījumi, trijos no kuriem bijuši arī kopumā trīs cietušie.

Viens no cietušajiem ir bijis gājējs.

Par dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem vakar noformēti 436 administratīvā pārkāpuma protokoli, apmēram puse no kuriem saistīta ar pārāk ātru braukšanu.

Tikmēr par braukšanu dzērumā vakar sodīti 14 transportlīdzekļu vadītāji, turklāt 13 no viņiem bijuši tik lielā dzērumā, ka pret viņiem sākti kriminālprocesi. No trijiem šādiem dzērājšoferiem atņemti spēkrati, bet vēl no 10 tiks piedzīta transportlīdzekļa vērtība.