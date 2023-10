Izraēlas un "Hamās" karā nogalināts vismaz 31 žurnālists

No mirušajiem mediju darbiniekiem 26 bija palestīnieši, četri izraēlieši un viens libānietis. Vēl astoņi žurnālisti tikuši ievainoti un deviņi tiek uzskatīti par pazudušiem vai sagūstītiem, norādīja CPJ.

Starp bojāgājušajiem ir pazīstamais palestīniešu kinorežisors Rušdi Saradžu un ziņu aģentūras "Reuters" video operators no Beirūtas Isams Abdalahs, kurš tika nogalināts netālu no Libānas robežas apšaudē no Izraēlas puses, paziņo CPJ.