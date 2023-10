Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas procesu plānots pabeigt trīs gadu laikā

Valsts un pašvaldību dzīvokļi īrniekiem un to ģimenes locekļiem tika arī nodoti īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (turpmāk šādi dzīvokļi saukti - PPDz), iekasējot par to samaksu. PPDz un to īpašnieki tika reģistrēti Kadastra reģistrā un reģistrāciju Kadastra reģistrā pēc juridiskām sekām tika pielīdzināta reģistrācijai zemesgrāmatā.