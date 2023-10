Mīlestība pirmajā vietā. Iztiksim bez strīdiem! Ko mums sola novembra horoskops?

DVĪŅI

Ātri reaģēsi uz situācijām un spēsi darīt pat vairākus darbus vienlaikus. No vienas puses apsveicami, jo citi to pamanīs un novērtēs un var arī sekot kāds lielisks sadarbības vai biznesa piedāvājums. No otras – ja tu strādā divreiz ātrāk nekā citi, tad kāds var iedomāties tev uzkraut arī divreiz vairāk pienākumu. Pamanot tādas tendences, noteikti jārunā par taisnīgu samaksu. Turklāt naudas lietās jābūt apdomīgam, jo iespējami arī pēkšņi tēriņi – iepērkoties, izpēti cenas un rēķinus. Svarīgas norises paredzamas privātajā dzīvē. Sirdslietu emocijas viļņosies kā paisums un bēgums.

VĒZIS

Uzmanies no tenkotājiem un nīgriem ļautiņiem, kam viss slikti un kas ap sevi rada toksisku atmosfēru. Tu kā jūtīgs cilvēks to vari ļoti sajust un ņemt tuvu pie sirds, bet tad zūd enerģija, un pašam noskaņojums var noslīdēt „zem nulles”. To gan nevajadzētu, jo patlaban ir labs laiks karjerai, aktīvai darbībai biznesā un savu talantu nodemonstrēšanai. Sekmīgi prezentēsi ieceres un radīsies domubiedri. Pārējā laikā būsi aizņemts ar ģimenes lietām un saimnieciskiem darbiem mājās. Atklātas saunas un draudzīgs atbalsts no radiniekiem. Ja atliek laiks, sarīko plašāku radu sanākšanu.

LAUVA