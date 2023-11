Pākšaugi – lieliska gaļas alternatīva

Kāpēc pākšaugi ir mums noderīgi?

Pākšaugi – pupiņas, turku zirņi, lēcas, zirņi – īsta uzturvielu krātuve. Tie bagātīgi satur augu izcelsmes olbaltumvielas, tāpēc ir lieliska izvēle, lai nodrošinātu organismu ar olbaltumvielām, īpaši ievērojot veģetāru un vegānu diētu.

Bez olbaltumvielām pākšaugi satur daudz šķiedrvielu, kas uzlabo gremošanas sistēmas darbību un ilgstoši nodrošina organismu ar enerģiju. Šiem dārzeņiem ir zems glikēmiskais indekss, un tas nodrošina ilgstošu sāta sajūtu. Pākšaugi bagātīgi satur vitamīnus un minerālvielas, piemēram, foliātus, dzelzi, magniju un kāliju, kopā tās uztur dzīvībai svarīgas organisma funkcijas.

Pexels, Vie Studio

Runājot par pākšaugiem kā gaļas alternatīvu, vērts pieminēt, ka gaļas, īpaši liellopu gaļas, industrija ir saistīta ar milzīgu oglekļa dioksīda izmešu daudzumu, aizvien lielāku zemes izmantošanu un ūdens patēriņu. Dārzeņu ietekme uz apkārtējo vidi ir ievērojami mazāka: lai tos izaudzētu, ir nepieciešams mazāk zemes, ūdens un enerģijas, kā arī mazāks ir siltumnīcas efektu izraisošo gāzu apjoms.

Respektīvi, mūsdienās, kad aizvien vairāk tiek meklēti ekoloģiski uztura veidi, pākšaugi ir lieliska izvēle.

Kā vieglāk iekļaut pākšaugus savā ēdienkartē?

Viens no vieglākajiem veidiem ir padarīt šos pārtikas produktus par sava ikdienas uztura daļu –, izmantot jau lietošanai gatavos Bonduelle pākšaugus. To izvēle ir ļoti plaša: no tvaicētiem līdz papildinātiem ar dažādām mērcēm, piemēram, tomātu, asās paprikas, barbekjū vai karija.

Lietošanai gatavos Bonduelle pākšaugus varat izmantot gan kā piedevu, gan kā ēdiena sastāvdaļu. Tiem, kuri meklē gaļas alternatīvas, uzmanības vērta izvēle varētu būt veģetārās tortiljas ar sarkanajām pupiņām. Tas ir viegli pagatavojams ēdiens, kura gatavošana aizņem vien 30 minūtes. Bez jau pieminētajām sarkanajām pupiņām šajās veģetārajās tortiljās ir arī konservēta kukurūza, kas ir viens no iecienītākajiem Bonduelle produktiem. Pilnīgu šā ēdiena recepti meklējiet, nospiežot uz iepriekš tekstā redzamās saites.

Pexels, Jeswin Thomas

Tur jūs atradīsiet vēl vairāk ēdienu, kuros izmantoti pākšaugi, recepšu: veģetārie tako, falafeli ar jogurta mērci, salāti meksikāņu gaumē, kartupeļu un balto pupiņu karijs ar kokosriekstu pienu, lēcu un ziedkāpostu hamburgers… un tas vēl nav viss.

Lasot vien, sāk tecēt siekalas? Tad ilgāk negaidiet un izmēģiniet šīs receptes! Apsolām – apmeklējot Bonduelle tīmekļa vietni, jums patiešām nepietrūks ideju, ko pagatavot no pākšaugiem. Dažādojiet savu ēdienkarti, izmantojot šos vērtīgos pārtikas produktus, un izbaudiet ēdienus ar lielisku garšu.