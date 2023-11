“Vagner” atsāk kaujinieku vervēšanu kā Nacionālās gvardes struktūra

Viņš atklāja, ka vervējamajiem kaujiniekiem tiek piedāvāts atalgojums no 80 000 līdz 240 000 rubļu (810 līdz 2430 eiro) atkarībā no vietas, kur tiks aizvadīts dienests. Kontrakta termiņš - no sešiem mēnešiem.