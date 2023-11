Noskaties ⟩ Bermudu trijstūris Berģos: kā uzlabot drošību neērtā krustojumā?

Šis krustojums atrodas vietā, kur no Berģiem izbrauc uz Brīvības gatvi. Vislielākas konfliktsituācijas rodas tiem autovadītājiem, kuri izgriežas no Berģiem uz Vidzemes šoseju vai uz Jaunciema gatvi un tiem, kuri brauc nost no Brīvības gatves. Šeit nereti tiek pārsniegts arī ātrums.