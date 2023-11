Lietuva desmit gados par €3,1 miljardiem atjaunos militāros krājumus

Kā liecina ministrijas sniegtā informācija, pēdējo trīs gadu laikā munīcijas iegādei atvēlētie līdzekļi ir trīskāršojušies un 2021.-2023.gadā šim mērķim tērēti gandrīz 750 miljoni eiro. Vidēji 16% no visiem aizsardzības izdevumiem gadā tiek atvēlēti munīcijas iegādei.

Šogad Lietuva ir parakstījusi vairākus līgumus par munīcijas un vidēja rādiusa "zeme-gaiss" tipa raķešu AMRAAM, kā arī prettanku raķešu "Javelin" iegādi no ASV, granātmetēju "Carl-Gustaf" un tuvas darbības rādiusa pretgaisa aizsardzības raķešu RBS-70 iegādi no Zviedrijas. Ar NATO Atbalsta un iepirkumu aģentūras starpniecību Lietuva arī iepērk dažāda kalibra munīciju - no 4,6 līdz 40 milimetriem.