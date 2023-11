Kā uzņēmumi ikdienas darbā izmanto “Bite” nākamās paaudzes tīklu?

Tādēļ uzņēmumiem ir iespēja šādas informācijas drošību uzticēt ārpakalpojumu sniedzējiem, piemēram, izvēloties “Bite” piedāvāto risinājumu e-pastu izvietošanai un uzturēšanai, kas garantē ērtu piekļuvi neierobežotam e-pasta kontu skaitam un to lietošanu no dažādām ierīcēm jebkurā pasaules vietā, saglabājot augstu datu drošību un konfidencialitāti. “Bite” uzņēmuma e-pasta sistēmu izvieto drošā un modernā datu centrā un nodrošina tehnisko atbalstu visu diennakti bez brīvdienām.

Domājot par datu un informācijas drošību, arvien vairāk cilvēki izvēlas mākoņpakalpojumus, uzņēmumam svarīgos datus uzglabājot virtuālā serverī. “Bite” mākoņpakalpojumi sniedz iespēju uzglabāt uzņēmuma datus drošā un modernā vidē, kas pieejama neatkarīgi no atrašanās vietas, kā arī saņemt profesionālu tehnisko atbalstu jebkurā dienā un laikā.

Lai gan ikdienas saziņa biznesa vidē tiek lielākoties organizēta ar e-pastu sarakstēm, dinamiskie darba procesi ir radījuši nepieciešamību pēc vēl operatīvākas informācijas apmaiņas. Tāpēc tādu plašai auditorijai pieejamu saziņas platformu kā “WhatsApp”, “Signal”, “Facebook Messenger” u.c. izmantošana ir populāra ne vien kolēģu starpā, bet arī uzņēmumu komunikācijā ar klientiem. Lielākos ieguvumus šo platformu izmantošanā saskata tieši mazo un vidējo uzņēmumu segments, ņemot vērā, ka pašu lietotņu izmantošana ir bez maksas gan klientam, gan uzņēmumam, tikmēr “Bite” mobilie sakari nodrošina to pieejamību no jebkuras vietas pasaulē. Gādājot par ierīču aizsardzību, uzņēmums var aprīkot darbinieku telefonus ar "Bite" drošības pakalpojumu "Antivīruss+", kas katru mēnesi novērš vairākus miljonus drošības risku. Tā būs papildu aizsardzība gan uzņēmumam, gan klientiem, piemēram, novēršot gadījumus, kad no darbinieka “WhatsApp” nosūtās inficiētas saites, paziņojumi klientiem.