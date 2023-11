Piektdien Latvijā pieķerti deviņi dzērājšoferi

Par dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem vakar noformēti 535 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem nepilna puse saistīta ar pārāk ātru braukšanu.

Par braukšanu dzērumā vakar sodīti kopumā deviņi transportlīdzekļu vadītāji. Septiņi no viņiem bijuši pamatīgā reibumā, kā rezultātā pret viņiem ierosināti kriminālprocesi un viņiem vai nu nāksies šķirties no transportlīdzekļa, vai arī jāmaksā to vērtība.