Vēstniece: Mēs ļoti labi saprotam, ka cena par šo karu arī Izraēlas pusē būs augsta

"Degviela trūkst tādēļ, ka "Hamās" to izmanto savu tuneļu apgaismošanai. Tuneļos jābūt arī kaut kāda veida ventilācijai. To visu nodrošina degviela. "Hamās" no ANO palestīniešu bēgļu aģentūras (UNRWA) nozaga vairāk nekā miljonu litru degvielas. Degviela ik pēc divām dienām tiek nodota slimnīcām, jo "Hamās" uztur spriedzi, ka slimnīcas kuru katru brīdi sabruks. Bet slimnīcas turpina darboties ar to nelielo degvielas daudzumu, ko tām piešķir "Hamās"," pauda Rapaporta-Palgi.