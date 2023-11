Ziņojums: Krievijai karš Ukrainā izmaksās arvien vairāk

Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu no militāri rūpnieciskā kompleksa, kā arī spiedienu no darba tirgus, Krievijas ekonomika, visticamāk, atrodas pārkāršanas priekšā. Līdz ar to inflācija Krievijā 2024. gadā būs augstāka nekā noteiktie 4%.