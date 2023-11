90% Krievijas iedzīvotāju iebilst pret finansējuma palielināšanu okupētajiem Ukrainas reģioniem

Krievijas okupētās un anektētās Luhanskas un Doneckas apgabalu daļas, ko Krievija joprojām dēvē par “tautas republikām” , kā arī okupētās Hersonas un Zaporižjas apgabalu teritorijas ir starp tiem Krievijas reģioniem, kas saņem procentuāli lielākās dotācijas no federālā budžeta.

Okupētie Zaporižjas un Hersonas apgabali uz šā gada maija beigām no Maskavas bija saņēmuši attiecīgi 94,8% un 92,5% no to ieņēmumiem.