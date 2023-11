Rīdziniekus aicina piepildīt ar humāno palīdzību "Rīgas satiksmes" autobusus, kurus sūtīs uz Ukrainu

Vajadzīgas medicīnas preces - plāksteri, apsēji, marles, medicīnas cimdi, antibakteriālie brūču tīrīšanas līdzekļi, C un D vitamīns.

Ziedojumus varēs nogādāt autobusā 11.novembrī no plkst.12 līdz 18 pie tirdzniecības centr "Akropole Alfa", 12.novembrī no plkst.12 līdz 18 pie tirdzniecības centra "Spice", bet 14.novembrī no plkst.12 līdz 18 Kaļķu ielā 1.