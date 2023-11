"Līdzekļu šobrīd vienkārši nav." Siliņa komentē jautājumu par neapliekamā minimuma celšanu

LBAS ieskatā, būtu jāceļ neapliekamais minimums ne tikai minimālajai algai, bet arī vidējai darba samaksai. LBAS uzskata, ka maksimālais piemērojamais neapliekamais minimums ir jāpaaugstina vismaz līdz 700 eiro mēnesī, to pielīdzinot minimālās algas līmenim, kas stāsies spēkā 2024.gadā. Vienlaikus, lai nodrošinātu lielāku ieguvumu darbiniekiem, kuri nopelna vidējo algu, LBAS ieskatā, ir būtiski paaugstināt arī robežu, līdz kurai tiek piemērots diferencētais neapliekamais minimums, to ceļot no 1800 eiro līdz 2800 eiro mēnesī.