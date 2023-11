Kāpēc ādas kopšanas rutīnas laikā uzmanība jāpievērš arī viedierīču higiēnai

“Biežākā alerģijas izpausme, kas saistīta ar viedpulksteņu nēsāšanu un var rasties no to siksniņām, ir kontaktalerģija – alerģiska reakcija, kas izpaužas uz ādas pēc saskares ar alergēnu. Jutīgākiem cilvēkiem dažādu materiālu viedpulksteņu siksniņas var radīt alerģiskus kontaktdermatītus. Kairinājuma kontaktdermatīts ir reakcija uz vielām, ar kurām šīs siksniņas pārklātas. Svarīgi arī tas, vai siksniņa cieši pieguļ ādai, cik ilgi tā tiek valkāta nenoņemot, vai aiz tās nonāk kāda sadzīves ķīmija, mitrums, sviedri sportojot u. tml. Kontaktdermatīts var rasties no jebkura dabīga materiāla, kā arī no silikona, ādas un metāla materiāla,” uzsver alergoloģe, pneimonoloģe Ieva Cīrule.