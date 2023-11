Foto ⟩ Satiksmei pilnībā atvērts Brasas tilts Rīgā

Brasas tilta būvniecība īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projektā "Satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas". Projekta summa ir 16 miljoni eiro, no tiem 11,85 miljonus eiro no būvniecības izmaksām plānots segt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, 418 000 - no valsts budžeta dotācijas, bet pārējo - no pašvaldības līdzekļiem.