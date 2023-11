Dzīvo viegli!

Liekais svars ir ne tikai ķermeņa estētikas, bet daudzu slimību risku un veselības traucējumu jautājumus. Liekais svars un aptaukošanās ir problēma pati par sevi, kura visbiežāk rada citas problēmas – ja ne uzreiz, tad laika gaitā gan. Tas var būt 2. tipa cukura diabēts, dažādas sirds un asinsvadu sistēmas, locītavu kaites, daudzas citas fiziskas slimības un psihoemocionāli traucējumi, līdz pat dziļai depresijai. Līdz ar to būtiski pazeminās cilvēka dzīves kvalitāte.

Cīņa ar lieko svaru nav viegls ceļš, tas prasa daudz resursu no cilvēka paša, speciālistu iesaistīšanos, bet tā noteikti ir cīņa, kuru vērts uzvarēt. Domājams, ka nav neviena cilvēka ar lielu lieko svaru un aptaukošanos, kurš būtu priecīgs par to un nevēlētos tikt vaļā no liekajiem kilogramiem, tādēļ visā pasaulē, īpaši pēdējos gadu desmitos, rodas arvien jaunas metodes, kas palīdz risināt šo globālo problēmu.