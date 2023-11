Svarīgs Polijas Futbola Asociācijas ieguldījums

Nacionālā Futbola apmācības, pētniecības un treniņu centra priekšrocība ir arī tā atrašanās vieta. Tas atrodas tuvu Varšavai, aptuveni 25 kilometru attālumā no galvaspilsētas. Neraugoties uz nelielo attālumu no Polijas apdzīvotākās pilsētas, jaunais centrs sniegs iespēju atpūsties no lielpilsētas kņadas. Lai arī tas būs viens no modernākajiem tāda veida centriem, Otvocka piedāvā vēsturisku atmosfēru. Pilsētā atrodas vairāk nekā gadsimtu senā pašvaldības ēka, gleznainā Svideras upe, Gurevica villa, kas ir viena no vecākajām koka ēkām Eiropā un ir noteikti jāapmeklē!