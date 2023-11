Vējains, lietains rudens, un iesnas klāt

Akūta virāla rinosinusīta gadījumā netiek rekomendētas antibiotikas. Šādos gadījumos izrakstīta antibakteriālā terapija, pirmkārt, veicina antibakteriālo rezistenci – baktērijas kļūst izturīgas pret lietotajām antibiotikām, praksē tas izpaužas ar to, ka vienkāršākas infekcijas slimības nākas ārstēt ar spēcīgākām un jaunākām antibiotikām, otrkārt, agrīna antibiotiku terapijas uzsākšana nepasargā no komplikācijām.

Pieaugušajiem tas izpaužas ar atkārtotu simptomu pasliktināšanos pēc sākotnēja uzlabojuma, lokalizētām spēcīgām sāpēm sejā (pieres vai augšžokļa rajonā), izmainītas krāsas izdalījumiem no deguna, paaugstināta ķermeņa temperatūra vai drudzi virs 38℃, paaugstinātiem iekaisuma rādītājiem asins analīzēs (C reaktīvais olbaltums vai eritrocītu grimšanas ātrums).

Bērniem par to var liecināt, ja ir izdalījumi no deguna vai klepus dienas laikā vai abi šie simptomi ilgst vairāk nekā 10 dienas bez uzlabojuma vai ir simptomu pasliktināšanās (deguna izdalījumu pasliktināšanās vai parādīšanās no jauna, klepus dienas laikā, drudzis) pēc sākotnēja uzlabojuma, vai ir smaga slimības gaita, piemēram, vienlaikus drudzis virs 39℃ un strutaini izdalījumi no deguna 3 dienas pēc kārtas.