Iegādājoties komerctransportu, aprēķiniet kopējās izmaksas tā ekspluatācijas laikā

Šodien ir aizvien grūtāk atrast un noturēt labus darbiniekus. Katram uzņēmumam ir jādomā par savu cilvēku apmierinātību ar darba apstākļiem. “Nedaudz dārgāks transportlīdzeklis, kas nodrošina lielāku komfortu un labāku vispārējo lietošanas pieredzi, ir viens no darbinieku apmierinātības avotiem,” saka Jurķelis. Pēc viņa teiktā, “Mercedes-Benz Vito” gadījumā tam, lai nosvērtu svaru kausus par labu “Vito”, bieži vien pietiek ar to, ka klients dodas izmēģinājuma braucienā. Svarīga ir arī transporta līdzekļa piemērošana katra konkrētā darba veikšanai, kam veltām lielu uzmanību no savas puses. Piemērojam piegādājamās mašīnas sadarbībā ar labākajiem Baltijas transporta pārbūves uzņēmumiem un uzņemamies atbildību par veiktu darbu kvalitāti.