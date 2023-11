“Nord Stream” spridzināšanā, iespējams, esot iesaistīts Ukrainas speciālo vienību komandieris

Uzbrukumi cauruļvadiem, ar kuriem gāze tika piegādāta tieši no Krievijas uz Vāciju, tika veikti 2022. gada septembrī. Pašlaik ir gandrīz droši zināms, ka sešu cilvēku komanda, ko veidoja ūdenslīdēji un sprāgstvielu speciālisti, nofraktēja buru jahtu “Andromeda” Rostokā, Vācijā, un devās īstenot operāciju, kas ilga gandrīz trīs nedēļas. Šajā laikā pagaidām nenoskaidroti vainīgie izvietoja vairākus sprādzienbīstamus priekšmetus uz cauruļvadiem, kas atrodas Baltijas jūras dibenē, un uzspridzināja trīs no četrām caurulēm, kas veido “Nord Stream 1” un “Nord Stream 2”. Izmeklējošo žurnālistu komanda no “Der Spiegel” un Vācijas sabiedriskā raidorganizācija ZDF jūlijā nofraktēja to pašu jahtu, lai atkārtoti veiktu ceļojumu pa tās iepriekšējo maršrutu un padziļinātā izmeklēšanā savāktu pierādījumus.