Aktīvisti vēršas Eiropas prokuratūrā par, viņuprāt, krāpniecisko Daugavpils tramvaju iepirkumu

Daugavpils šoruden saņem četrus jaunus tramvajus. Tos ražo Čehijā un it kā komplektē Daugavpilī. Vietējie aktīvisti to apšauba, uzskatot, ka caur vietējo lokomotīvju remonta rūpnīcu radīts mākslīgs teju četru miljonu eiro sadārdzinājums. Viens no viņiem par to uzrakstījis iesniegumu Eiropas prokuratūrai, vēsta "Nekā personīga".