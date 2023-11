Melnis: Latvija būs gatava atslēgties no Krievijas kontrolētās elektroapgādes sistēmas BRELL līdz 2025. gada sākumam

Vienlaikus ir skaidrs, ka atslēgšanās no BRELL kaut ko maksās, jo pašiem būs jāuztur frekvence, kas radīs izmaksas. Pašreiz BRELL tīkls notur frekvenci, un tas arī ir iemesls, kādēļ nav iespējams atslēgties šobrīd, jo "elektrību mēs no Krievijas nepērkam, bet ar to saistītais tīkls notur frekvenci".