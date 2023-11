Kādas priekšrocības Latvijai sniegtu dalība ANO Drošības padomē?

"Šī ir viena no Latvijas tuvāko gadu ārpolitikas prioritātēm. ANO Drošības padome ir viena no centrālajām diplomātijas skatuvēm, kur salīdzinoši nelielas valstis divus gadus padomē var darboties. Latvija vēlas būt ievēlēta leģitīmās, demokrātiskās vēlēšanās. Tās būs aizklātas, bet tās ir vēlēšanas, atšķirībā no padomes piecām pastāvīgajām dalībvalstīm, kuras sevi iecēla šajā statusā pēc Otrā pasaules beigām," sacīja vēstnieks.