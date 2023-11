EP deputāti prasa skaidrojumus par Eiropas filmu festivāla sarīkošanu Krievijā

Vēstuli ES augstajam pārstāvim ārlietās Žuzepam Borelam un ES vēstniekam Krievijā Galaragam parakstījuši no Latvijas ievēlētie deputāti Sandra Kalniete, Dace Melbārde (JV), Ivars Ījabs (AP) un Roberts Zīle (NA), deputāti Rasa Juknevičiene un Petrs Austrevičs no Lietuvas, Riho Terrass, kurš ievēlēts no Igaunijas, kā arī četri deputāti no Polijas, divi no Slovākijas, pa vienam no Vācijas, Zviedrijas, Slovākijas, Bulgārijas un Čehijas.