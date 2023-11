KNAB par komercdarbības ierobežojumu pārkāpšanu sodījis divus Saeimas deputātus

Laika periodā no 2022.gada 1.novembra līdz 2023.gada 30.maijam abiem deputātiem piederēja AS "Virši-A" akcijas. AS "Virši-A" bija noslēdzis publiskā iepirkuma līgumus ar dažādām valsts un pašvaldību iestādēm par degvielas iegādi.