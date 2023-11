Kā attālināt fizisko novecošanos un nosargāt savu veselību?

Kopumā tikai nedaudz vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju (61 %) uzskata, ka viņiem ir pietiekami laba veselība, no tiem katrs desmitais (13 %) uzskata, ka viņam ir laba veselība, un 48 % domā, ka veselība ir drīzāk laba. Jo jaunāki cilvēki, jo lielāka pārliecība, ka veselība ir laba, – no tiem, kuriem ir laba veselība, 40 % ir 18–24 gadus veci, tikai 19 % ir vecumā no 25 līdz 34 gadiem, 12 % ir 35–44 gadi, bet 6 % 55–75 gadi.