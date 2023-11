Somija pieņem lēmumu neslēgt tikai vienu robežšķērsošas punktu ar Krieviju

Pūmalainens pamatoja savu lēmumu ar to, ka šis likuma projekts nedod pietiekamu iespēju iesniegt patvēruma pieprasījumus uz robežas.

Nelegālo imigrantu skaita pieauguma dēļ Somija jau ir slēgusi piecus no deviņiem robežšķērsošanas punktiem ar Krieviju. Četri punkti - Imatras, Nīralas, Nuijamā un Vālimā - tika slēgti naktī uz 18.novembri, bet Vartiusas robežšķērsošanas punkts tika slēgts naktī uz 19.novembri.

Tādus ierobežojumus, kas būs spēkā būs spēkā līdz 2024.gada 18.februārim, Somija noteica saistībā ar to, ka Somijas robežsardze kopš septembra uz robežas ar Krieviju fiksējusi ap 300 patvēruma lūdzēju, no kuriem lielākā daļa ir no Irākas, Jemenas, Somālijas un Sīrijas.