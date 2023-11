Mirušo piemiņas dienā Rīgā būs sabiedriskā transporta papildreisi

11. maršruta autobusi no plkst.9 līdz 18 apstāsies pieturvietā "Jaunciema kapi" visos reisos, abos virzienos. Maršrutā tiks veikti papildu 14 reisi laika posmā aptuveni no plkst.10 līdz 16. 29. autobusa maršrutā tiks veikti papildu 15 reisi aptuveni no plkst.10.20 līdz 16.30.

36. autobusa maršrutā tiks veikti 22 papildu reisi aptuveni no plkst.9 līdz 17.20. 39. autobusa maršrutā tiks veikti 10 papildu reisi laika posmā aptuveni no plkst.9.30 līdz 16.10. 48. autobusa maršrutā tiks veikts 21 papildu reiss laika posmā aptuveni no plkst.10 līdz plkst.17.20.

9., 12., 20., 29.un 56. autobusa maršrutā kursēs palielinātas ietilpības autobusi.

11. tramvaja maršrutā no plkst.10 līdz plkst.18 tramvaji kursēs pēc pagaidu kustības saraksta ar aptuveni deviņu minūšu kustības intervālu.