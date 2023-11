Četri praktiski padomi, kā, nomājot auto, neiekrist uz liekiem tēriņiem

Izvairieties no galvassāpēm un uzmanīgi izlasiet nomas līguma nosacījumus, kas saistās ar administratīvajām izmaksām. Pārliecinieties, vai ir skaidri noteikti sodi avārijas gadījumā un pārkāpumu rezultātā. Izpētiet, ko sedz nomas cenā iekļautā apdrošināšana. Nofotografējiet visus bojājumus — tas var būt laikietilpīgi, taču sevišķi vērtīgi problēmu gadījumā. Ja, paņemot automašīnu, ir radušies bojājumi, pārliecinieties, vai nomas uzņēmums to ir sev atzīmējis, kā arī paši tos nofotografējiet. Ja nododat automašīnu ārpus darba laika, nofotografējiet tās stāvokli, tādējādi pasargājot sevi no potenciālajiem riskiem, kad iznomātājs liek uzņemties vainu par citu radītiem bojājumiem. Līdztekus iepazīstieties ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu sekām un iespējamiem sodiem šādos gadījumos.