VIDEO ⟩ Pie Salaspils notikusi vairāku automašīnu avārija

Video, kura autors ir Jānis Alksnis, redzams, ka negadījumā iesaistītas vismaz sešas automašīnas . Divas no tām ir nobraukušas no ceļa.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1), Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, Rīgas apvedceļa (Baltezers-Saulkalne) (A4), Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5), Bauskas šosejas (A7), Jelgavas šosejas (A8), Liepājas šosejas (A9) no Rīgas līdz Kalvenei, Ventspils šosejas (A10), autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13), Daugavpils apvedceļa (A14), Rēzeknes apvedceļa (A15), valsts reģionālā autoceļa Tīnūži-Koknese (P80).