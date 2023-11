Putins apžēlo jau otro cilvēkēdāju, kurš piekritis piedalīties karā pret Ukrainu

Toreiz, saskaņā ar izmeklēšanas rezultātiem, Gorins vispirms nogalināja vīrieti, pēc tam no līķa kājām atdalīja gaļu, nomazgāja to, ielika ledusskapī un vēlāk to apēda. Tiesa piesprieda Gorinam 22 gadus ieslodzījuma īpaša režīma soda izciešanas kolonijā.