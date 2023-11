Krievijas varasiestādes atsakās finansēt vēža ārstēšanu; naudu novirza karam

Kā vēsta “Kommersant”, no 2024. gada tiks pārtraukti preparātu “Abraksan” (no amerikāņu kompānijas BMS) un “Pikrey” (Šveices “Novartis”) iepirkumi. Rietumvalstu medikamentu cena ir attiecīgi 12 900 un 134 900 rubļu (133 un 1380 eiro) par iepakojumu. Lai arī tie nav iekļauti dzīvībai svarīgo medikamentu sarakstā, 2023. gadā tie tika iekļauti vēža pacientu ārstēšanas sarakstā, kas ļāva palielināt to iepirkumu no Medicīniskās apdrošināšanas fonda līdzekļiem par 63%.