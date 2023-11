Bezvadu austiņas – investīcija labsajūtā un augstvērtīgā skaņas kvalitātē

Jo īpaši trokšņu slāpēšana var būt noderīga tiem, kas piekopoj hibrīddarbu, jo nākas strādāt no visdažādākajām vietām. To pierāda arī Qualcomm “The State of Sound Report 2023” gūtie rezultāti – 39% pētījuma respondentu atzīst šo kā vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc izmanto austiņas darbā. Tāpat trokšņu slāpēšana ir noderīga arī tiem, kas ikdienā spēlē video spēles, jo ir iespēja ne tikai saklausīt citus spēlētājus no tālas distances, bet arī iegrimt netraucētā spēļu valstībā. Arī Qualcomm veiktajā pētījumā 38% respondentu norādīja, ka, spēlējot video spēles, izmanto tieši bezvadu austiņas.