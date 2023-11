Kā “Bite” tīkls palīdz ikdienas darbā vairumtirgotājam SIA “Leversa”?

Viņš papildina, ka līdztekus tam biznesa klientu vidū arvien lielāku popularitāti iegūst integrētās komunikācijas tehnoloģijas jeb IKT pakalpojumi, piemēram, mākoņpakalpojumi, datu centra pakalpojumi, drošības risinājumi, IT infrastruktūras apkalpošana, Microsoft produkti u.c. Tie ļauj klientiem nodot daļu no saviem rūpēm IT profesionāļiem, kas rūpējas par klienta IT infrastruktūras nepārtrauktību un kvalitatīvu darbību, kas ir vitāli svarīgi gan mazajiem, gan lielajiem uzņēmumiem un valsts sektoram.