1. decembrī norisināsies konference "Vīzija darbībā: Vērtībā un inovācijās balstīta veselības aprūpe”

Konference pulcēs veselības aprūpes nozares speciālistus, ārstus, pacientu pārstāvjus, pētniekus un politikas veidotājus no Latvijas un citām Eiropas Savienības valstīm, kuri konferences ietvaros apspriedīs vērtībā balstītas veselības aprūpes nozīmi un inovāciju lomu tās nodrošināšanā.

Konferences programma

Veselības aprūpes sistēmas centrā ir pacients. Viņa/s iesaiste kopējā nozares attīstībā ir kritiski svarīga, lai nezaudētu fokusu no pacientu labklājības kā veselības aprūpes gala mērķa. Iesaistot pacientus lēmumu pieņemšanas procesā, tiek identificēta to problemātika, un lēmumu pieņēmēji tādējādi spēj virzīties uz pacientiem labvēlīgāku veselības aprūpes sistēmas organizāciju. Vērtībā balstītai veselības aprūpei ir potenciāls sniegt labāko un kvalitatīvāko veselības aprūpes rezultātu, vienlaikus efektīvi izmantojot valsts resursus. Diskusijas mērķis ir izprast vērtībā balstītas veselības aprūpes konceptu un pastāvošos izaicinājumus, iezīmēt potenciālos Latvijas attīstības virzienus no pacienta, valsts institūciju un sabiedrisko organizāciju prizmas un vienoties par nākamajiem soļiem, kas veicami jaunāko starptautisko prakšu ievešanā.