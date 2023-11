Izraēlas un "Hamās" pamiers neliecina par kara beigām, norāda eksperts

Tāpēc, Rostoka ieskatā, Izraēlas valdība manevrē starp abiem mērķiem, kas ir "Hamās" iznīcināšana un ķīlnieku atbrīvošana. Pamiera vienošanās paredz, ka uguns pārtraukšanas laikā tiks atbrīvoti 50 no "Hamās" sagrābtajiem ķīlniekiem un 150 palestīniešu cietumnieki.

Runājot par palestīniešiem, kurus Izraēla grasās atbrīvot, Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centra direktors atzīmēja, ka lielākā daļa no tiem neesot rūdīti "Hamās" kaujinieki. Daļa no cietumniecēm ir sievietes, kuras īstenojušas, piemēram, uzbrukumus ar nažiem vai metušas ar akmeņiem. Starp cietumniekiem ir arī palestīniešu jaunieši vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Nav izslēgts, ka star palestīniešu cietumniekiem ir arī kaujinieki, tomēr atbrīvošanas konteksts ir humanitārs.