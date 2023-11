Sabiedrotie piešķirs Ukrainai karakuģus, lai aizsargātu “graudu koridoru” Melnajā jūrā

10. augustā, aptuveni trīs nedēļas pēc tam, kad Krievija izstājās no tā dēvētās graudu vienošanās, Ukraina atvēra humāno koridoru civiliem kuģiem Melnajā jūrā. Maršruts no Odesas atrodas valsts suverēnajos ūdeņos un iet gar Rumānijas un Bulgārijas, kas ir NATO dalībvalstis, krastiem. Neraugoties uz to, Ukrainas Jūras kara flote uzsvēra, ka “militārie draudi un mīnu draudi no Krievijas puses” joprojām pastāv.