Krievija pārvietojusi uz Ukrainu pretgaisa aizsardzības sistēmas no Kaļiņingradas, ziņo britu izlūki

“Tā kā Kaļiņingradas apgabals ir Krievijas rietumu priekšpostenis un no trim pusēm robežojas ar NATO dalībvalstīm, Krievijas Federācija to uzskata par vienu no saviem stratēģiski visneaizsargātākajiem reģioniem. Fakts, ka Krievijas Aizsardzības ministrija, šķiet, ir gatava uzņemties tur papildu risku, uzsver grūtības, ko karš ir radījis dažām Krievijas modernajām spējām,” norāda izlūkdienests.