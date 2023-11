"Latvijas dzelzceļam" valsts dotācijas būs nepieciešamas arī turpmāk, norāda Pļavnieks

Viņš piebilda, ka ir arī jāstrādā ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, lai veidotu starptautiskos pasažieru vilcienu savienojumus, norādot, ka ir jādomā arī par to, kādi ir šie savienojumi. "Piemēram, braukt no Rīgas uz Viļņu caur Daugavpili no dzelzceļa operatora viedokļa ir vienkārši, bet, visdrīzāk, tas nav tas, ko vēlētos pasažieri," viņš minēja.