No bērnības sapņa līdz apbalvojumam “Gada farmaceits”

3. novembrī Latvijas Farmaceitu biedrības Gada konferences atklāšanā BENU Aptiekas farmaceite Elma Grīnhofa ieguva apbalvojumu “Gada farmaceits 2023” par izciliem profesionāliem sasniegumiem. Farmaceite stāsta, ka, pirmkārt, apbalvojuma saņemšana bija patīkams pārsteigums, jo, darbu darot pēc tīras sirdsapziņas un ar mīlestību, lielākais apbalvojums ir pacienta pateiktais: „Paldies, zāles palīdzēja!”. Elma uzsver: “Apbalvojuma saņemšana ir liels gandarījums par to, ka darbu novērtē ne vien pacienti, bet arī kolēģi! Liels paldies viņiem par to! Tā ir motivācija turpināt iesākto un tiekties tikai uz augšu!” Farmaceite uzskata, ka šis apbalvojums ir ne tikai viņas, bet visa BENU Aptiekas kolektīva nopelns, jo tikai kopīgiem spēkiem varam sniegt vislabāko farmaceitisko aprūpi: “Mēs esam kā pulksteņa mehānisms, kur katrai detaļai ir sava nozīme un bez vienas no detaļām pulkstenis nestrādās.”