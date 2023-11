Apstiprinātas izmaiņas vairākos reģionālo autobusu maršrutos

Vienlaikus tiek atklāti vairāki jauni reisi - plkst.13 no Alūksnes autoostas darba dienās laikaposmā no 1.septembra līdz 11.jūnijam, autobuss apstāsies arī pieturās "Vidusskola", "Mazā skola", "Alūksnes ģimnāzija", plkst.11.50 no Alūksnes autoostas darba dienās laikaposmā no 12.jūnija līdz 31.augustam, plkst.13.55 no pieturas "Kalncempji" darba dienās laikaposmā no 1.septembra līdz 11.jūnijam, plkst.12.43 no pieturas "Kalncempji" darba dienās laikaposmā no 12.jūnija līdz 31.augustam.