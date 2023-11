Valsts prezidents par iebraukšanas maksu Jūrmalā: tas vienkārši ir jāpieņem, kā mēs to darām tiesiskā valstī

"Iebraukšanas maksa ir ilga. Parasti naudu iekasēja vasarā, tagad tas notiks visu gadu. Jūrmalas domei ir pamatojums, kādēļ nauda jāiekasē, tas ir ticis vērtēts un atzīts par tiesisku, raugoties no ST viedokļa. Jūrmalas dome ir pieņēmusi lēmumu uzsākt iebraukšanas maksas trīs eiro apmērā iekasēšanu no 1.februāra. Domāju, ka tas vienkārši ir jāpieņem, kā mēs to darām tiesiskā valstī,"