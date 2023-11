Kā atvērt Eiropas Savienības veselības aprūpes inovāciju durvis? Vērtībā balstītas pieejas analīze

Lai gan mēs novērtējam veselības aprūpes kvalitāti, pamatojoties uz medicīniskiem resursiem, mēs neņemam vērā faktisko pacientu veselības rezultātu novērtēšanu. Pacientiem arvien vairāk iesaistoties farmaceitiskajā pētniecībā un attīstībā, to spējas ir atkarīgas no ilgtermiņa veselības aprūpes ceļiem, kas nereti tiek pārskatīti, jo prasa ilgus laika periodus no atklāšanas līdz tirgum. Lai nodrošinātu inovācijas ekosistēmas efektivitāti, pacienti ir jāizvirza lēmumu pieņemšanas procesu priekšplānā ne tikai ētisku apsvērumu dēļ, bet arī jānodrošina, ka inovācijas patiesi apmierina to cilvēku vajadzības, kurus tās tiecas pildīt.