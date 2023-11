Rostovas apgabalā Krievijā granātas sprādzienā gājuši bojā 12 jūras kājnieki

Granātmetēja RPG-7 lādiņa sprādziens Kuzminska poligonā netālu no Rostovas pie Donas notika 3. novembrī. Nākamajā dienā par to 161.ru pastāstīja viens no poligonā esošajiem karavīriem, taču tobrīd redakcijai nebija iespējams operatīvi pārbaudīt viņa teikto. Informāciju varēja apstiprināt tikai novembra beigās.