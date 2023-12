Žurnālisti pētījumā atklāj sistemātisku seksuālu izmantošanu jauniešu organizācijā

Žurnālistu publikācijās iekļautie notikumi risinājušies no 2013. līdz 2019. gadam. Pētījumā "Līdera apskāviens" žurnālisti skaidro, kā tas bija iespējams, ka daudzu gadu garumā jauniešu pasākumu organizatori, arī citu pieaugušo klātbūtnē, ar meitenēm varēja veidot nepiedienīgas attiecības, un neviens uz to nereaģēja. "Daudzas no mūsu intervētajām jaunietēm tikai daudzus gadus vēlāk apzinājās, ka tas, ko piedzīvojušas, nebija normālas attiecības vai vienkārši flirts. Mēs ceram, ka šis pētījums ne tikai izgaismos notikušo, bet mainīs izpratni par to, kādas attiecības ir potenciāli traumatiskas vienai no pusēm," stāsta viena no pētījuma autorēm, "Delfi" žurnāliste Olga Dragiļeva.