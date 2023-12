Ugunsgrēkā Alūksnē miris cilvēks

Plkst.10.20 VUGD saņēma izsaukumu uz Varoņu ielu Valkā, kur divstāvu dzīvojamās mājas pagrabā esošajā katla telpā dega griesti un briketes viena kvadrātmetra platībā. No ēkas pirmā stāva tika evakuēts viens cilvēks, savukārt no ēkas otrā stāva balkona ar trīsposmu izbīdāmajām kāpnēm izglābts vēl viens cilvēks. Plkst.11.59 ugunsgrēks likvidēts.

Savukārt plkst.7.35 ugunsdzēsēji devās uz Leona Paegles ielu Valmierā, kur divstāvu daudzdzīvokļu ēkas otrā stāva koridorā skanēja dūmu detektora brīdinošais signāls. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vienā no dzīvokļiem, iespējams, no sveces bija aizdedzies pārklājs un spilvens viena kvadrātmetra platībā. Liesmas tika nodzēstas pirms VUGD ierašanās. Vēl pirms tam no ēkas pašu spēkiem bija evakuējušies trīs cilvēki. No dzīvokļa, kurā izcēlās ugunsgrēks, divi iedzīvotāji nebija evakuējušies. Tajā arī ugunsdzēsēji glābēji nedzirdēja skanam dūmu detektora signālu.